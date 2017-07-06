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В Красноуральске начат пуск газа потребителямСегодня в 09:37

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После ремонтных работ.

В Красноуральске завершены восстановительные работы на газопроводе высокого давления на перекрестке улиц Устинова - Яны Нумура. Его повреждение было выявлено в ходе его планового техобслуживания. Ремонт было решено начать незамедлительно, после уведомления абонентов.

Ремонтные бригады КЭС Красноуральска и прибывшие им на помощь сотрудники АО "Газмонтаж" трудились всю ночь, несмотря на неблагоприятные погодные условия. На месте работали 20 специалистов и 5 машин спецтехники. Менее чем за сутки дефектный участок газопровода диаметром 500 миллиметров был полностью заменен.

6 июля 2017 года в 7.45 утра начат пуск газа потребителям. Как рассказал начальник КЭС Красноуральска Дмитрий Федоров, в первую очередь голубое топливо подано в адрес промышленных предприятий. Газоснабжение многоквартирников - это 9 500 потребителей - не прекращалось. Сегодня же начнется пуск газа в адрес 1100 частных домов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".

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