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Свердловские муниципалитеты лишатся права управлять школамиСегодня в 09:52

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Функционал перейдет к областным властям.

В течение ближайших трех лет управление школами перейдет от муниципалитетов к регионам. Об этом журналистам сообщила глава Министерства образования и науки Ольга Васильева.

По словам министра, региональное управление – эффективная модель, снижающая затраты, и должна применяться во всех регионах страны. Самоуправление муниципалитетов, считает Васильева, тормозит школы в качественном отношении.

"При муниципальном управлении есть единицы, которые отвечают за школьные дела. Если вы эти единицы сокращаете и переводите на региональный уровень, то у вас идет оптимизация даже на низовом уровне", – пояснила чиновница.

Региональное управление уже действует в Самарской, Псковской, Тамбовской областях и Москве, остальные субъекты страны самостоятельно выбирают уровень контроля за школами. Новый стиль управления в ближайшее время апробируют еще в 11-12 регионах, передает "Уралинформбюро".

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