×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Количество негодной колбасы на прилавках магазинов выросло в 3 разаСегодня в 10:19

По сравнению с прошлым годом.

Объем некачественной колбасы на прилавках российских магазинов в первом квартале 2017 года вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на исследования Роспотребнадзора.

Ненадлежащее качество обнаружено у 5,3% образцов колбасной продукции, проверенной с января по март. Годом ранее этот показатель составлял 1,7%. Наибольшее количество претензий вызвало несоответствие продукта его маркировке (4,7%), когда указывается неверный состав или не подтвержденный лабораторными исследованиями ГОСТ. Другое распространенное нарушение (0,5%) – отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, передает "Уралинформбюро".

"Примерно 40% исследованных Роскачеством образцов имели маркировку "ГОСТ", что говорит о соответствии товаров государственным стандартам. Однако лабораторные испытания в трети случаев это, к сожалению, не подтверждали. Учитывая, что большинство потребителей предпочтут "гостированные" продукты, подобное поведение производителей недопустимо", — прокомментировала ситуацию заместитель руководителя АНО "Роскачество" (учреждено правительством РФ) Мария Сапунцова.

В свою очередь, производители колбасы говорят о невозможности максимального выполнения требований законодательства. В частности, сделать так, чтобы "начинка" колбасы на 100% соответствовала составу на этикетке. "Производитель обязан указывать точное содержание жира, белков и углеводов. А колбаса неоднородна, даже вареная, не говоря уже о сырокопченой. Поэтому пробы могут показать несоответствие", — заметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее по теме:
Россиян пичкают негодными продуктами

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
............ Сегодня в 10:55

На колбасах наклеены бумажки со сроками годности Кто мешает эту бумажку оторвать и заменить на другую с другим сроком годности? А никто. Вот с этого и надо начинать.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×