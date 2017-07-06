По сравнению с прошлым годом.

Объем некачественной колбасы на прилавках российских магазинов в первом квартале 2017 года вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на исследования Роспотребнадзора.

Ненадлежащее качество обнаружено у 5,3% образцов колбасной продукции, проверенной с января по март. Годом ранее этот показатель составлял 1,7%. Наибольшее количество претензий вызвало несоответствие продукта его маркировке (4,7%), когда указывается неверный состав или не подтвержденный лабораторными исследованиями ГОСТ. Другое распространенное нарушение (0,5%) – отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, передает "Уралинформбюро".

"Примерно 40% исследованных Роскачеством образцов имели маркировку "ГОСТ", что говорит о соответствии товаров государственным стандартам. Однако лабораторные испытания в трети случаев это, к сожалению, не подтверждали. Учитывая, что большинство потребителей предпочтут "гостированные" продукты, подобное поведение производителей недопустимо", — прокомментировала ситуацию заместитель руководителя АНО "Роскачество" (учреждено правительством РФ) Мария Сапунцова.

В свою очередь, производители колбасы говорят о невозможности максимального выполнения требований законодательства. В частности, сделать так, чтобы "начинка" колбасы на 100% соответствовала составу на этикетке. "Производитель обязан указывать точное содержание жира, белков и углеводов. А колбаса неоднородна, даже вареная, не говоря уже о сырокопченой. Поэтому пробы могут показать несоответствие", — заметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



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