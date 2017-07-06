Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускниковСегодня в 10:29
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Уральских в списке нет.
Миноборнауки России опубликовало рейтинг высших учебных заведений, выпускники которых получают самые солидные зарплаты. Результаты мониторинга трудоустройства касаются студентов, завершивших учебу в 2015 году.
На самое высокое вознаграждение за свой труд могут рассчитывать выпускники Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина (Москва). В первый год после окончания вуза они получают 58,1 тысячи рублей, пишет РБК.
На втором месте МГТУ имени Баумана, бывшие слушатели которого получают 56,3 тысячи рублей. В тройку хорошо оплачиваемых специалистов также вошли экс-студенты Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева – 55 тысяч рублей. Далее идут обладатели дипломов МИФИ и Высшей школы экономики. Их зарплата составляет 53 и 51 тысячу рублей соответственно.
Согласно результатам мониторинга, проведенного ведомством, средняя зарплата молодых специалистов в первый год работы составляет 27 770 в месяц. Найти вакансию удается 73% выпускников. Наиболее востребованы инженерные и врачебные специальности, а также знатоки отрасли ядерной энергетики, теплоэнергетики и химических технологий, передает "Уралинформбюро".
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