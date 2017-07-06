Ее вернут только 19 июля.

Екатеринбуржцы, проживающие на Старой Сортировке, четвертый день страдают без горячей воды.

"У нас в подъезде мамочка с шестью детьми, бабулька, которая плохо ходит. Никто ей даже воды вскипятить не может и помыть", - рассказывают горожане.

В УК "РЭМП Железнодорожного района" "Уралинформбюро" пояснили, что отключение связано с планово-предупредительными работами на котельной. Вода появится не раньше 19 июля.