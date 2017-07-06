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Россияне спускают все заработанные деньгиСегодня в 11:54

И не хотят копить.

Жители России стали откладывать меньше денег и больше тратить на текущие нужды, такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Если в 2015 году 47% россиян старались сделать накопления, то в 2017 году почти такое же количество граждан (46%) тратят все заработанные деньги. К расточительству в большей степени склонны экономически активные люди в возрасте 35-44 лет. Другой модели поведение придерживаются молодежь (от 18 до 24 лет) и россияне старшего поколения (от 55 лет) – они откладывают на "черный день".

По оценке экспертов, в 2017 году ситуация в российской экономике стала спокойнее, чем двумя годами раньше. А потому многие решились на крупные приобретения, которые до этого откладывали, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
пенсионерка Сегодня в 13:26

Было бы что копить, то мы бы копили, а так...мы. например, в семье всё проедаем. И едим не так уж и много и не чёрную икру, а обычную еду-молоко, иногда мясо на суп, иногда рыба, капуста и всё такое. Пойдёшь в магазин, купишь всё самое необходимое, опа... а почти 2 тысяч нет.

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