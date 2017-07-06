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МЧС будет спасать от ураганов в соцсетяхСегодня в 11:22

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Вступайте в "Одноклассники".

Министерство чрезвычайных ситуаций России тестирует систему оповещения в социальных сетях. Природные катаклизмы последних месяцев вынудили спасателей пересмотреть систему информирования населения, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов ведомства.

Новые площадки для оповещения – "Вконтакте" и "Одноклассники" – находятся на этапе тестирования. Но уже сейчас известно, что такой способ информирования экономит время и позволяет предупредить лично каждого пользователя.

Стоит отметить, что непогода этим летом унесла жизни 12 человек в Москве, также погиб екатеринбуржец во время урагана в Нижнем Тагиле. 6 июля в Свердловской области сильный ветер и дождь оставили без света 2 600 жителей, передает "Уралинформбюро".

На оставшиеся летние месяцы синоптики не дают утешительных прогнозов. В лучшем случае, июль и август будут умеренно теплыми. МЧС вновь ожидает ливневые дожди и шквалистые порывы ветра на европейской части страны.

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