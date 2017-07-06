В результате ДТП

Авария произошла за пределами города Бамбари, когда грузовик ехал на ярмарку в деревню Малум, к северо-востоку от столицы страны Банги, передает агентство Reuters. Как рассказал журналистам главный врач университетской больницы в Бамбари Чемберлен Бама, погибло 78 человек, раненых – 72.

«Некоторые раненые были доставлены с места происшествия домой, и умерли там некоторое время спустя, остальные скончались в больнице», – сообщил врач.

Член парламента от Бамбари утверждает, что грузовик был перегружен и ехал быстрее обычного, что и привело к трагедии.

Стоит отметить, что причинной ДТП могли стать и разрушенные дороги, которые из-за низкого экономического уровня страны и пренебрежения властей уже десятилетия не ремонтируется, передает "Уралинформбюро".

Фото: The Independent