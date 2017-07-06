На тетради и карандаши.

Работники Магнитогорского металлургического комбината и предприятий, входящих в Группу ММК, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс, получат материальную поддержку. Металлургам выплатят по 2500 рублей для приобретения школьных принадлежностей. Планируется, что финансовая поддержка будет оказана 1600 семьям.

Единовременная выплата будет выдана сотрудникам предприятия в рамках программы поддержки материнства, детства и стимулирования рождаемости. Средства перечислят с июля по сентябрь, через благотворительный фонд "Металлург", рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Если в семье окажутся два и более первоклассников, средства перечислят на каждого ребенка.