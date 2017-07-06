ММК подарит первоклассникам по 2500 рублей Сегодня в 11:13
- Текст
На тетради и карандаши.
Работники Магнитогорского металлургического комбината и предприятий, входящих в Группу ММК, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс, получат материальную поддержку. Металлургам выплатят по 2500 рублей для приобретения школьных принадлежностей. Планируется, что финансовая поддержка будет оказана 1600 семьям.
Единовременная выплата будет выдана сотрудникам предприятия в рамках программы поддержки материнства, детства и стимулирования рождаемости. Средства перечислят с июля по сентябрь, через благотворительный фонд "Металлург", рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
Если в семье окажутся два и более первоклассников, средства перечислят на каждого ребенка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:15
Ямалец устроил стрельбу в детсаду
По мишеням.Сегодня в 17:08
Пользователям смартфонов Samsung угрожает кража
С банковских счетов.Сегодня в 16:51
Главный пруд Екатеринбурга обмелел на 2 метра
Ради реконструкции моста.Сегодня в 16:35
Тюменский лагерь "Русь" воспитывает юных патриотов
Прививая им любовь к истории.Сегодня в 16:32
На мэрских выборах в Нижнем Тагиле Носова опередил студент
Чапурин первым подал документы в избирком.Сегодня в 16:23
Депутаты Госдумы встали на защиту беби-боксов
От Минздрава и Мизулиной.Сегодня в 16:14
Заленский покидает пост главы ГУ МЧС РФ
По решению Путина.Сегодня в 16:05
В Челябинске ЗИЛ ушел под землю
На перекрестке.Сегодня в 15:54
Канадцы не приедут в Екатеринбург на Кубок мира по хоккею
Среди молодежных клубов.Сегодня в 15:53
Путин ввел "комендантский час" в Екатеринбурге
В центре ограничат свободу передвижения.Сегодня в 15:47
РЖД будут модернизировать старый парк локомотивов
Ради экономии.Сегодня в 15:42
Свердловские строители научились "печатать" дома
И покажут коллегам.Сегодня в 15:34
Свердловчанин сел на 17 лет за убийство приятеля
И покушение на супружескую пару.Сегодня в 15:33
Минстрой России проведет в Екатеринбурге форум по капремонту
Осенью.Сегодня в 15:13
В екатеринбургской новостройке "созрели" апельсины
Нарисованные уличным художником.
Главные новости
- Сегодня в 16:14Заленский покидает пост главы ГУ МЧС РФ
- Сегодня в 15:53Путин ввел "комендантский час" в Екатеринбурге
- Сегодня в 14:43Магнитогорскую школьницу расчленили на "вписке"
- Сегодня в 13:53Ройзман - все: сходит с дистанции
- Сегодня в 13:49Чернецкий в синем разбил чекистов в белом
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?