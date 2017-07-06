С подачи Минтруда.

В России внесены изменения в порядок прохождения альтернативной службы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 6 июля 2017 года документ опубликован на сайте правительства, передает "Уралинформбюро".

С подачи Министерства труда РФ гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком "будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно".

Для привлечения к ответственности "уклонистов" определены случаи, когда работодатель должен обращаться в следственные органы. Среди них - неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы в предписанные сроки, отказ от заключения или исполнения срочного трудового договора, а также выезд без согласования с работодателем за пределы населенного пункта, где проходит служба.

Стоит отметить, что сегодня россияне вправе отказаться от прохождения военной службы, если она противоречит их убеждениям или вероисповеданию, либо если они являются представителями коренных малочисленных народов. В таком случае они могут заменить год в армии на 18-21 месяц альтернативной службы: санитарами, строителями, рабочими, лесниками, библиотекарями, архивистами или дежурными в пожарных командах и другими.