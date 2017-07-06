×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кабмин РФ внес изменения в порядок прохождения альтернативной службыСегодня в 13:05

  • Текст

С подачи Минтруда.

В России внесены изменения в порядок прохождения альтернативной службы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 6 июля 2017 года документ опубликован на сайте правительства, передает "Уралинформбюро".

С подачи Министерства труда РФ гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком "будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно".

Для привлечения к ответственности "уклонистов" определены случаи, когда работодатель должен обращаться в следственные органы. Среди них - неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы в предписанные сроки, отказ от заключения или исполнения срочного трудового договора, а также выезд без согласования с работодателем за пределы населенного пункта, где проходит служба.

Стоит отметить, что сегодня россияне вправе отказаться от прохождения военной службы, если она противоречит их убеждениям или вероисповеданию, либо если они являются представителями коренных малочисленных народов. В таком случае они могут заменить год в армии на 18-21 месяц альтернативной службы: санитарами, строителями, рабочими, лесниками, библиотекарями, архивистами или дежурными в пожарных командах и другими.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×