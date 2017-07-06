Которые навязывают свои услуги.

В АО "Екатеринбурггаз" продолжают обращаться жители с жалобами на действия неизвестных, якобы работающих от "горгаза".

"Очень напрягает, что от Вашей компании почти каждый месяц приходят неизвестные фирмы и вмешиваются в работу газового оборудования нашего дома. Ссылаются на то, что пришли по договору-подряда с Екатеринбурггаз АО от офиса г. Екатеринбург, Гурзуфская, 30. Меняют газовые шланги, вентиля и т.д. Я бы хотел, чтобы вы сделали невозможным такие действия непонятных мне фирм. Неконтролируемые действия с газовым оборудованием ни к чему хорошему не приведут. У меня нет финансового источника для организации защиты газового оборудования. С надеждой на взаимопонимание", - пишет один из потребителей (орфография и пунктуация сохранена - прим.ред.).

Действительно, жителей газифицированных домов в Екатеринбурге обходят неизвестные люди и активно навязывают свои услуги под видом работников "горгаза", пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза". Потребителей вводят в заблуждение, демонстрируя некие удостоверения. Обманывают в основном пожилых граждан.

Масштабы "обходов" приобрели массовый характер, при этом работы по замене и установке газового оборудования выполняются непрофессионально. После вмешательства дилетантов фиксируются утечки голубого топлива.

"Екатеринбурггаз" делает все возможное, чтобы оградить абонентов от недобросовестных сотрудников сторонних организаций. Служба безопасности предприятия провела служебное расследование, материалы которого направлены в надзорные ведомства.

По итогам проверки прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга выяснилось, что ООО "СМП "Инженерные системы" - "УралГазоучет" проводило работы по установке, замене газовых счетчиков в квартирах жилых многоквартирных домов в отсутствие договоров с собственниками квартир. Кроме того, фирма не имела аварийно-диспетчерской службы, что не отвечает требованиям, предъявляемым к специализированным организациям.

Было направлено исковое заявление в суд. ООО "СМП "Инженерные системы" - "УралГазоучет" обязали прекратить работы с газовым оборудованием.

Стоит отметить, что АО "Екатеринбурггаз" не заключает договоров с подрядными организациями на обслуживание абонентов. Сотрудники акционерного общества не обходят квартиры с целью навязать установку оборудования и комплектующих.

О плановых визитах бригад "Екатеринбурггаза" для техобслуживания внутридомового газового оборудования нужно уточнять в управляющей компании. Они проводятся, как правило, не чаще 1 раза в 3 года.

За консультацией можно обращаться по телефону 04 или 104.