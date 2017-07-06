При задержке рейсов в Шереметьево.

Авиакомпания "Аэрофлот" вдвое увеличила сумму на питание пассажиров при задержке рейсов в аэропорту Шереметьево. С 5 июля 2017 года стоимость ваучера вместо 490 рублей составляет 1000, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Ваучеры пассажиры получают в случае задержки рейса более, чем на 4 часа. Использовать их клиенты авиакомпании могут в пунктах общественного питания аэропорта, с которыми у "Аэрофлота" подписаны партнерские соглашения.

Следует отметить, российское законодательство обязывает авиакомпании обеспечить пассажиров горячим питанием при длительной задержке рейса. Стоимость и содержание обедов не регламентируется. Как отмечают источники "Уралинформбюро" в авиаотрасли, пассажиров могут кормить хоть из полевой кухни.