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Жителям Екатеринбурга подарили новую игровую площадкуСегодня в 12:18

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В Пионерском поселке.

Новая детская игровая площадка появилась в Екатеринбурге во дворе по адресу Красина, 7. Карусель, турники, качели, песочница и балансир были установлены в рамках акции "Мой любимый двор", которая ежегодно проходит по инициативе депутата Заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева.

Площадка на Красина, 7 стала первой, которая открылась в 2017 году. На мероприятии 5 июля для детей и их родителей были организованы конкурсы и танцы. Также горожане охотно пообщались с депутатом, передает "Уралинформбюро".

В прошлом году в Екатеринбурге новые игровые пространства по инициативе парламентария были организованы в 5 дворах. Кроме того, всем обратившимся горожанам помогли с ремонтом и покраской уже установленных качелей и конструкций, наполнением песочниц и высаживанием цветов.

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