За счет солнечных батарей.

В китайской провинции Шаньси неподалеку от города Датун "поселилась" необычная гигантская панда. Солнечную электростанцию в форме бамбукового медведя построила компания Panda Green Energy, передает PV Tech.

Черно-белые фотоэлементы расположены в таком порядке, что при взгляде сверху видна фигура улыбающейся панды. На сегодня электростанция вырабатывает до 50 мегаватт энергии, в дальнейшем ее мощность будет увеличена до 100 мегаватт. В целом "пандостанция" будет производить до 3,2 миллиарда киловатт энергии в час, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в последнее время мир охватила пандомания. На волне подъема интереса к черно-белым мишкам в Китае решили в ближайшие два года создать первый в мире туристический маршрут, посвященный этим животным.

А вот в Сочи отдыхающие уже этим летом могли сфотографироваться с детенышем панды. Однако после жалоб в природоохранную прокуратуру на издевательства над краснокнижным животным выяснилось, что это всего лишь перекрашенный щенок чау-чау. Ранее в кино панду также изображал уроженец Сочи Михаил Галустян.

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