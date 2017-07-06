Нормы превышены в 57,5 раза.

Черноисточинское водохранилище, являющиеся источником питьевой воды для жителей Нижнего Тагила, перенасыщено алюминием. Нормы превышены в 57,5 раз, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

ПДК взвешенных веществ больше в 2,1 раза положенного. Также вода загрязнена железом, марганцем, свинцом и медью.

В надзорном ведомстве пояснили, что опасные вещества попали в водохранилище из-за повреждения водосбросного колодца, а также сбросной трубы выпуска из шламонакопителя.

За нарушение правил водопользования "Водоканал-НТ" оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора - на 25 тысяч рублей.

Прокуроры направили заявление в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с требованием прекратить сброс сточных вод со шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище и обязать ООО "Водоканал-НТ" модернизировать Черноисточинский гидроузел.

Стоит напомнить, что о бедах Нижнего Тагила вся страна узнала в августе 2016 года. Сине-зеленые водоросли заморили рыбу в пруду и парализовали водоочистку. Мутная жижа с ужасным запахом заставила горожан несколько недель сидеть на бутилированной воде. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).