×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Водохранилище под Нижним Тагилом стало "алюминиевым"Сегодня в 12:50

  • Текст

Нормы превышены в 57,5 раза.

Черноисточинское водохранилище, являющиеся источником питьевой воды для жителей Нижнего Тагила, перенасыщено алюминием. Нормы превышены в 57,5 раз, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

ПДК взвешенных веществ больше в 2,1 раза положенного. Также вода загрязнена железом, марганцем, свинцом и медью.

В надзорном ведомстве пояснили, что опасные вещества попали в водохранилище из-за повреждения водосбросного колодца, а также сбросной трубы выпуска из шламонакопителя.

За нарушение правил водопользования "Водоканал-НТ" оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора - на 25 тысяч рублей.

Прокуроры направили заявление в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с требованием прекратить сброс сточных вод со шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище и обязать ООО "Водоканал-НТ" модернизировать Черноисточинский гидроузел.

Стоит напомнить, что о бедах Нижнего Тагила вся страна узнала в августе 2016 года. Сине-зеленые водоросли заморили рыбу в пруду и парализовали водоочистку. Мутная жижа с ужасным запахом заставила горожан несколько недель сидеть на бутилированной воде. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×