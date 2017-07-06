В компании Питера и Сочи.

Столица Среднего Урала угодила в пятерку российских городов, где бы соотечественники хотели провести свой отпуск.

Возглавляет список Москва, на втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Казань, замыкают пятерку – Сочи и Екатеринбург. Таковы данные соцопроса, проведенного агентством Zoom Market в 19 городах среди 2 850 россиян.

Большинство респондентов указали, что главной целью для них является осмотр достопримечательностей (54%) в указанных городах и посещение друзей и родственников (26%). В качестве других целей опрошенные назвали оздоровление (12%) и курортный отдых (8%).

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев пояснил "Уралинформбюро", что с точки зрения архитектуры Екатеринбургу сложно тягаться с другими городами: "У нас нет объектов показа мирового уровня и нам не просто конкурировать с той же Казанью. Биться за лидирующие позиции мы можем за счет сильной инфраструктуры – транспортного аспекта, развитого гостиничного хозяйства и хорошо выстроенных по городу туристических программ".

По словам эксперта, внутренний туризм в России показывает рост, который по итогам 2017 года может составить 5-10%. И это – с учетом открывшейся Турции и финансовой нестабильности россиян.

"Мы наблюдаем хорошие симптомы для роста межрегионального туризма, в котором сведена к минимуму транспортная составляющая, съедающая половину и более стоимости всего тура. На мой взгляд, с учетом того, что общая экономическая ситуация выраженных улучшений не имеет, в ближайшее время межрегиональный туризм будет основным направлением для роста российского туризма в целом", - уточнил Мальцев.