В екатеринбургской новостройке "созрели" апельсиныСегодня в 15:13
- Текст
Нарисованные уличным художником.
В Екатеринбурге в 27-этажном доме ЖК "Просторы", который компания "Атомстройкомплекс" ввела в эксплуатацию в июле, появился необычный подъезд. Одну из стен холла новостройки украсила ветка ярких апельсинов. Автор оформления - постоянный участник фестиваля стрит-арта "Стенограффия" Сергей Акрамов.
На работу у художника и его напарника, Андрея Топорова, ушло три дня. По словам творцов, при росписи подъезда они представляли себя жителями этого дома.
"Сюжет рисунка я придумал сам, единственным пожеланием застройщика было отражение в рисунке смысла названия комплекса – "Просторы". Мне не хотелось уходить в очевидную трактовку этого слова и рисовать панорамы города или природы. Я попытался раскрыть его смысл, показав глубину пространства через контраст близкого плана с апельсинами и виднеющегося сквозь листву далекого неба", - пояснил художник.
"Мне кажется, в нашем холодном, сером климате это так здорово – заходить в свой дом и с порога получать порцию тепла и позитива от яркого рисунка", - добавил он.
Пока рисунок выполнен только в одном подъезде в ЖК "Просторы", но застройщик не отрицает, что и другие подъезды комплекса получат художественное сопровождение, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика.
Для Сергея Акрамова это не первый опыт создания рисунка большого формата. В прошлом году на фестивале "Стенограффия" он нарисовал аппетитные вишни на фасаде дома по улице Вишневая, а в июне участвовал в фестивале стрит-арта в Португалии.
"Атомстройкомплекс" ранее уже приглашал уличных художников для росписи домов. В прошлом году другой участник фестиваля "Стенограффия" разрисовал стену в комплексе "Артек", изобразив человека, выпускающего из клетки птиц.
Рисунок сопровождает надпись: "Лишь выпустив мечты из клетки сомнений, обретаешь свободу быть собой".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:15
Ямалец устроил стрельбу в детсаду
По мишеням.Сегодня в 17:08
Пользователям смартфонов Samsung угрожает кража
С банковских счетов.Сегодня в 16:51
Главный пруд Екатеринбурга обмелел на 2 метра
Ради реконструкции моста.Сегодня в 16:35
Тюменский лагерь "Русь" воспитывает юных патриотов
Прививая им любовь к истории.Сегодня в 16:32
На мэрских выборах в Нижнем Тагиле Носова опередил студент
Чапурин первым подал документы в избирком.Сегодня в 16:23
Депутаты Госдумы встали на защиту беби-боксов
От Минздрава и Мизулиной.Сегодня в 16:14
Заленский покидает пост главы ГУ МЧС РФ
По решению Путина.Сегодня в 16:05
В Челябинске ЗИЛ ушел под землю
На перекрестке.Сегодня в 15:54
Канадцы не приедут в Екатеринбург на Кубок мира по хоккею
Среди молодежных клубов.Сегодня в 15:53
Путин ввел "комендантский час" в Екатеринбурге
В центре ограничат свободу передвижения.Сегодня в 15:47
РЖД будут модернизировать старый парк локомотивов
Ради экономии.Сегодня в 15:42
Свердловские строители научились "печатать" дома
И покажут коллегам.Сегодня в 15:34
Свердловчанин сел на 17 лет за убийство приятеля
И покушение на супружескую пару.Сегодня в 15:33
Минстрой России проведет в Екатеринбурге форум по капремонту
Осенью.Сегодня в 15:13
В екатеринбургской новостройке "созрели" апельсины
Нарисованные уличным художником.
Главные новости
- Сегодня в 16:14Заленский покидает пост главы ГУ МЧС РФ
- Сегодня в 15:53Путин ввел "комендантский час" в Екатеринбурге
- Сегодня в 14:43Магнитогорскую школьницу расчленили на "вписке"
- Сегодня в 13:53Ройзман - все: сходит с дистанции
- Сегодня в 13:49Чернецкий в синем разбил чекистов в белом
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?