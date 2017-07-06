Нарисованные уличным художником.

В Екатеринбурге в 27-этажном доме ЖК "Просторы", который компания "Атомстройкомплекс" ввела в эксплуатацию в июле, появился необычный подъезд. Одну из стен холла новостройки украсила ветка ярких апельсинов. Автор оформления - постоянный участник фестиваля стрит-арта "Стенограффия" Сергей Акрамов.

На работу у художника и его напарника, Андрея Топорова, ушло три дня. По словам творцов, при росписи подъезда они представляли себя жителями этого дома.

"Сюжет рисунка я придумал сам, единственным пожеланием застройщика было отражение в рисунке смысла названия комплекса – "Просторы". Мне не хотелось уходить в очевидную трактовку этого слова и рисовать панорамы города или природы. Я попытался раскрыть его смысл, показав глубину пространства через контраст близкого плана с апельсинами и виднеющегося сквозь листву далекого неба", - пояснил художник.

"Мне кажется, в нашем холодном, сером климате это так здорово – заходить в свой дом и с порога получать порцию тепла и позитива от яркого рисунка", - добавил он.

Пока рисунок выполнен только в одном подъезде в ЖК "Просторы", но застройщик не отрицает, что и другие подъезды комплекса получат художественное сопровождение, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика.

Для Сергея Акрамова это не первый опыт создания рисунка большого формата. В прошлом году на фестивале "Стенограффия" он нарисовал аппетитные вишни на фасаде дома по улице Вишневая, а в июне участвовал в фестивале стрит-арта в Португалии.

"Атомстройкомплекс" ранее уже приглашал уличных художников для росписи домов. В прошлом году другой участник фестиваля "Стенограффия" разрисовал стену в комплексе "Артек", изобразив человека, выпускающего из клетки птиц.

Рисунок сопровождает надпись: "Лишь выпустив мечты из клетки сомнений, обретаешь свободу быть собой".