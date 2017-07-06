"Башню" УФСБ ждет новый градсовет.

Сенатор Аркадий Чернецкий назвал "уродливой" 18-этажную часть проектируемого здания УФСБ Свердловской области и предложил уменьшить ее по этажности. Это замечание прозвучало в ходе заседания градсовета Екатеринбурга 6 июля, на котором уже второй раз за месяц обсуждался этот спорный проект.

"Версия 2.0" новой резиденции свердловских чекистов, по мнению многих членов градсовета, отличается в лучшую сторону от первоначального варианта. После консультаций в Союзе архитекторов России фасад здания сменил цвет: из кричащего красно-белого он стал бело-серым. Архитектурное решение тоже изменилось: как сообщил членам градсовета представитель заказчика, в ходе доработки было решено уйти от "ступенчатой" конфигурации строения. "Убран целый этаж, 1,5 тысячи квадратных метров, но надо понимать, что это все равно высотное здание, и те же лифты мы из него не вырежем", — заявил он.

По той части здания, что выходит на улицу Вайнера, у градсовета вопросов не оказалось. 7-этажный корпус признали "имеющим право на существование". Правда, глава совета Михаил Вяткин посетовал, что фасад корпуса зачем-то огорожен забором, перекрывающим главный вход. "Может, сделать тут ворота, которые будут всегда закрыты? — предложил архитектор Алексей Куковякин. — А то приглашающий портал на фасаде есть, а двери в него нет". "Я бы сделал этот забор из небьющегося стекла", — съязвил архитектор Григорий Мазаев, который на прошлом градсовете назвал проект "худшим образцом жилой застройки 90-х".

А вот обсуждение высотной части здания опять превратилось в бурную дискуссию —в которой принял участие член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. На градсовет он пришёл в скромном синем костюме и водолазке под цвет пиджака. По мнению экс-главы города, если сама башня особых вопросов не вызывает, то соединяющая башню с главным корпусом 18-этажная "пластина" — самое настоящее уродство.

"Нужно перед заказчиками серьезно ставить вопрос по площадям, — считает Чернецкий. — Такой взрывообразный рост площадей (3, 8 и 18 этажей — прим.ред.), наверное, требуется здесь, но давайте его соизмерять с потребностями города в этом месте. Главная проблема комплекса — выступание над существующей застройкой, да еще таким скучным рельефом в виде параллелепипеда. Для меня неприемлема центральная "пластина", она слишком много на себя берет". По мнению сенатора, эта часть будущего здания УФСБ не только давит на соседние памятники архитектуры, но и закроет собой панораму строящегося "Екатеринбург-Сити".

Один из возможных вариантов решения этой проблемы высказал Алексей Куковякин: сделать башню чуть выше, а прилегающий к ней высотный корпус — наоборот, понизить, а для помещений, расположенных в этой части здания, активнее использовать внутреннее пространство двора. Но представитель ФСБ напомнил собравшимся, что во внутреннем дворе стоит здание, принадлежащее ФСО: автономной структуре, для которой решения чекистов не указ.

"Мы формируем здесь "картинку" на века, — вскипел в ответ Чернецкий. — И ваше желание или нежелание недельку поработать над проектом оставьте при себе. Когда люди спросят, какой идиот принимал это решение, вас в городе может уже не быть. А отвечать будут глава города и глава градсовета. Давайте подчищать, искать еще более компромиссные позиции".

В итоге участники заседания пришли к компромиссному варианту: концепцию с учетом замечаний одобрить, а вызвавшую столько споров "пластину" по возможности понизить в этажности и рассмотреть отдельно на еще одном градсовете.

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