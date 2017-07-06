Из 16 тысяч человек.

Единый государственный экзамен в Свердловской области написали 16 629 выпускников. Из них 123 человека - на 100 баллов, сообщили "Уралинформбюро" в региональном министерстве общего и профессионального образования.

Максимальный балл за ЕГЭ по географии и по биологии получили по одному человеку, 2 - по литературе, 6 - за ЕГЭ по профильному уровню математики.

Также в Свердловской области 15 стобалльников по физике, 21 – по информатике и ИКТ, 8 – по истории и 12 – по химии. Максимальный балл за ЕГЭ по русскому языку получили 57 выпускников.

"Наиболее востребованными предметами по выбору, как и прогнозировалось, стали такие дисциплины, как физика, история и обществознание", - уточнили в ведомстве.

Основной государственный экзамен на Среднем Урале сдали 34 620 девятиклассников.