Через два года.

Мэрия Екатеринбурга приступила к зачистке транспортной сети от дублирующих маршрутов. Сити-менеджер Александр Якоб подписал новый график отмены автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Первые "ласточки" покинут линию уже в августе 2017 года, вторая волна намечена на сентябрь. Третья, самая масштабная, прокатится по городу год спустя после Чемпионата мира по футболу-2018, дабы не причинять неудобств приезжим болельщикам.

С 1 июля 2019 года планируется отменить 99 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Вместо них горожанам сулят 70 новых, добираться по которым из одного конца в другой придется с пересадками.

20 августа текущего года из маршрутной сети исчезнут автобусы:

№20 "Площадь 1905 года — Пехотинцев",

№81 "Поселок Кольцово — ТЦ "Дирижабль" (не функционирует более года),

№05 "Академический — Химмаш",

№05А "Фабрика "Авангард" — Химмаш" (не функционирует более года),

№052 "Фабрика "Авангард" — Онуфриева",

№035 "Ботаническая — Уралтехгаз".

С 1 сентября екатеринбуржцы недосчитаются маршруток:

№024 "Хлебокомбинат №3 — Вторая Новосибирская",

№070 "Парк Хаус — Академический".

С 1 июля 2019 года жителям уральской столицы придется отвыкнуть от привычных

- автобусов:

№1 "Железнодорожный вокзал — станция Кольцово",

№2 "Ботаническая — Радиотехникум",

№4 "УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ",

№5 "Восточная — поселок Калиновский",

№9 "Южная — поселок Шабровский",

№10 "Восточная — поселок Изоплит",

№11 "Южная — село Горный Щит",

№11М "Южная — поселок Верхнемакарово",

№12 "Южная подстанция — ТСЦ МЕГА",

№13 "ДМБ №9 — Площадь 1905 года",

№13А "Площадь 1905 года — Уралтехгаз",

№15 "ТЦ Сибирский тракт — Пехотинцев",

№17 "Южная — поселок Рудный",

№18 "Академический — УрФУ",

№19 "Химмаш — Площадь 1905 года",

№21 "Железнодорожный вокзал — Краснолесье",

№22 "Институт связи — поселок Палкинский Торфяник",

№23 "Железнодорожный вокзал — УНЦ",

№24 "Площадь Коммунаров — поселок Широкая Речка",

№25 "Радиотехникум (МЕГА) — Высоцкого",

№26 "ТРК Глобус — СТЦ МЕГА",

№27 "ЖБИ (Новгородцевой) — СТЦ МЕГА",

№28 "Радиотехникум — ГКБ №7",

№29 "Поселок Исток — Компрессорный — станция Кольцово",

№31 "Железнодорожный вокзал — Трактовая",

№32 "Драмтеатр — Компрессорный",

№37 "Елизавет — СТЦ МЕГА",

№38 "Радиотехникум — Химмаш",

№42 "Сосновый Бор — Академический",

№43 "Онуфриева — проспект Седова",

№45 "Восточная — поселок Исток",

№46 "Академический — Площадь 1905 года",

№48 "Фабрика "Авангард" — Широкая Речка",

№50 "17-я Мехколонна — УрФУ",

№54 "Краснолесье — УрФУ",

№56 "УЗТМ — поселок Садовый",

№56Б "УЗТМ — поселок Березит",

№57 "Пехотинцев — Елизавет",

№57А "Пехотинцев — Елизавет",

№60 "ТЦ Карнавал — Синие камни",

№61 "Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ",

№63 "Контрольная — Лесное",

№64 "Компрессорный — Мичуринский",

№69 "Площадь Коммунаров — Мичуринский",

№73 "Совхозная — ДМБ №9",

№76 "Зоологическая — Синие Камни",

№85 "Институт связи — поселок Медный",

№95 "Институт связи — озеро Чусовское",

№06 "МЕГА — ДМБ №9",

№08 "Хлебокомбинат №3 — Таганская",

№09 "Заречный — Промышленный",

№011 "Базовый — Пехотинцев",

№012 "Елизавет — Академический",

№014 "Академический — ДМБ №9",

№016 "Академический — Южная подстанция",

№018 "17-я Мехколонна — Фабрика "Авангард",

№019 "Елизавет — Академический",

№021 "7 Ключей — станция Шарташ",

№026 "СТЦ МЕГА — Кольцово",

№030 "Фабрика "Авангард" — Ботаническая",

№033 "Парк Победы — УрФУ",

№039 "Кольцово — Площадь 1905 года — ТЦ Сибирский тракт",

№042 "ТЦ Дирижабль — Химмаш",

№045 "Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология",

№047 "Птицефабрика — Громова"

№053 "Коммунистическая — Ползунова",

№054 "Синие Камни — 17-я Мехколонна",

№056 "Уралобувь" — Сосновый бор",

№059 "Гипермаркет ДОМ — ТЦ Сибирский тракт",

№060 "Гипермаркет ДОМ — ТК КОР",

№077 "Солнечный — ТК КОР",

№082 "Монтажников — ТК КОР",

№083 "Монтажников — Сосновый бор"

- трамваев:

№1 "Вторчермет — ВИЗ",

№2 "ВИЗ — Фрезеровщиков",

№3 "ЦПКиО — ВИЗ",

№4 "Южная — Шарташ",

№7 "7 Ключей — Эльмаш",

№9 "ЦПКиО — Керамическая",

№15 "Вторчермет — 40 лет ВЛКСМ",

№16 "Шарташ — Эльмаш",

№17 "Машиностроителей — Эльмаш",

№18 "ВИЗ — Шарташ",

№19 "Волгоградская — Машиностроителей",

№20 "ЦПКиО — Шарташ",

№21 "ЦПКиО — Волгоградская",

№22 "Машиностроителей — УГТУ-УПИ — Машиностроителей",

№24 "Площадь 1-й пятилетки — 7 Ключей",

№27 "Керамическая — Железнодорожный вокзал — Керамическая",

№31(А) "40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров – 40 лет ВЛКСМ",

№34 "40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров"

- троллейбусов:

№3 "Посадская — Академическая",

№6 "Химмаш — Академическая",

№9 "Железнодорожный вокзал — Табачная фабрика "Альвис",

№11 "Начдива Онуфриева — Гостиница "Свердловск",

№12 "Коммунистическая — Академическая",

№18 "Академическая — Железнодорожный вокзал — ТЮЗ — Академическая",

№19 "Академическая — ТЮЗ — Железнодорожный вокзал — Академическая",

№20 "Ботаническая — Академическая".

В тот же день, 1 июля 2019 года, должна быть запущена новая транспортная схема Екатеринбурга, в хитросплетениях которой "Уралинформбюро" разбиралось ранее. Однако, скорее всего, и она претерпит изменения. Ведь проект, созданный за 8 миллионов рублей компанией "Город.PRO", в ближайшие девять месяцев будут дорабатывать питерские "Лаборатории градопланирования". Что они "родят" за 10 миллионов рублей, будет видно в марте будущего года.

А пока большинство горожан надеется, что эта реформа, как и большинство остальных, будет задвинута в дальний ящик, а маршруты останутся на своих местах. Ведь отложили же ее на два года...