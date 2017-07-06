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Екатеринбуржцы недосчитаются 99 маршрутовСегодня в 15:00

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Через два года.

Мэрия Екатеринбурга приступила к зачистке транспортной сети от дублирующих маршрутов. Сити-менеджер Александр Якоб подписал новый график отмены автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Первые "ласточки" покинут линию уже в августе 2017 года, вторая волна намечена на сентябрь. Третья, самая масштабная, прокатится по городу год спустя после Чемпионата мира по футболу-2018, дабы не причинять неудобств приезжим болельщикам.

С 1 июля 2019 года планируется отменить 99 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Вместо них горожанам сулят 70 новых, добираться по которым из одного конца в другой придется с пересадками.

20 августа текущего года из маршрутной сети исчезнут автобусы:
№20 "Площадь 1905 года — Пехотинцев",
№81 "Поселок Кольцово — ТЦ "Дирижабль" (не функционирует более года),
№05 "Академический — Химмаш",
№05А "Фабрика "Авангард" — Химмаш" (не функционирует более года),
№052 "Фабрика "Авангард" — Онуфриева",
№035 "Ботаническая — Уралтехгаз".

С 1 сентября екатеринбуржцы недосчитаются маршруток:
№024 "Хлебокомбинат №3 — Вторая Новосибирская",
№070 "Парк Хаус — Академический".

С 1 июля 2019 года жителям уральской столицы придется отвыкнуть от привычных

- автобусов:
№1 "Железнодорожный вокзал — станция Кольцово",
№2 "Ботаническая — Радиотехникум",
№4 "УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ",
№5 "Восточная — поселок Калиновский",
№9 "Южная — поселок Шабровский",
№10 "Восточная — поселок Изоплит",
№11 "Южная — село Горный Щит",
№11М "Южная — поселок Верхнемакарово",
№12 "Южная подстанция — ТСЦ МЕГА",
№13 "ДМБ №9 — Площадь 1905 года",
№13А "Площадь 1905 года — Уралтехгаз",
№15 "ТЦ Сибирский тракт — Пехотинцев",
№17 "Южная — поселок Рудный",
№18 "Академический — УрФУ",
№19 "Химмаш — Площадь 1905 года",
№21 "Железнодорожный вокзал — Краснолесье",
№22 "Институт связи — поселок Палкинский Торфяник",
№23 "Железнодорожный вокзал — УНЦ",
№24 "Площадь Коммунаров — поселок Широкая Речка",
№25 "Радиотехникум (МЕГА) — Высоцкого",
№26 "ТРК Глобус — СТЦ МЕГА",
№27 "ЖБИ (Новгородцевой) — СТЦ МЕГА",
№28 "Радиотехникум — ГКБ №7",
№29 "Поселок Исток — Компрессорный — станция Кольцово",
№31 "Железнодорожный вокзал — Трактовая",
№32 "Драмтеатр — Компрессорный",
№37 "Елизавет — СТЦ МЕГА",
№38 "Радиотехникум — Химмаш",
№42 "Сосновый Бор — Академический",
№43 "Онуфриева — проспект Седова",
№45 "Восточная — поселок Исток",
№46 "Академический — Площадь 1905 года",
№48 "Фабрика "Авангард" — Широкая Речка",
№50 "17-я Мехколонна — УрФУ",
№54 "Краснолесье — УрФУ",
№56 "УЗТМ — поселок Садовый",
№56Б "УЗТМ — поселок Березит",
№57 "Пехотинцев — Елизавет",
№57А "Пехотинцев — Елизавет",
№60 "ТЦ Карнавал — Синие камни",
№61 "Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ",
№63 "Контрольная — Лесное",
№64 "Компрессорный — Мичуринский",
№69 "Площадь Коммунаров — Мичуринский",
№73 "Совхозная — ДМБ №9",
№76 "Зоологическая — Синие Камни",
№85 "Институт связи — поселок Медный",
№95 "Институт связи — озеро Чусовское",
№06 "МЕГА — ДМБ №9",
№08 "Хлебокомбинат №3 — Таганская",
№09 "Заречный — Промышленный",
№011 "Базовый — Пехотинцев",
№012 "Елизавет — Академический",
№014 "Академический — ДМБ №9",
№016 "Академический — Южная подстанция",
№018 "17-я Мехколонна — Фабрика "Авангард",
№019 "Елизавет — Академический",
№021 "7 Ключей — станция Шарташ",
№026 "СТЦ МЕГА — Кольцово",
№030 "Фабрика "Авангард" — Ботаническая",
№033 "Парк Победы — УрФУ",
№039 "Кольцово — Площадь 1905 года — ТЦ Сибирский тракт",
№042 "ТЦ Дирижабль — Химмаш",
№045 "Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология",
№047 "Птицефабрика — Громова"
№053 "Коммунистическая — Ползунова",
№054 "Синие Камни — 17-я Мехколонна",
№056 "Уралобувь" — Сосновый бор",
№059 "Гипермаркет ДОМ — ТЦ Сибирский тракт",
№060 "Гипермаркет ДОМ — ТК КОР",
№077 "Солнечный — ТК КОР",
№082 "Монтажников — ТК КОР",
№083 "Монтажников — Сосновый бор"

- трамваев:
№1 "Вторчермет — ВИЗ",
№2 "ВИЗ — Фрезеровщиков",
№3 "ЦПКиО — ВИЗ",
№4 "Южная — Шарташ",
№7 "7 Ключей — Эльмаш",
№9 "ЦПКиО — Керамическая",
№15 "Вторчермет — 40 лет ВЛКСМ",
№16 "Шарташ — Эльмаш",
№17 "Машиностроителей — Эльмаш",
№18 "ВИЗ — Шарташ",
№19 "Волгоградская — Машиностроителей",
№20 "ЦПКиО — Шарташ",
№21 "ЦПКиО — Волгоградская",
№22 "Машиностроителей — УГТУ-УПИ — Машиностроителей",
№24 "Площадь 1-й пятилетки — 7 Ключей",
№27 "Керамическая — Железнодорожный вокзал — Керамическая",
№31(А) "40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров – 40 лет ВЛКСМ",
№34 "40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров"

- троллейбусов:
№3 "Посадская — Академическая",
№6 "Химмаш — Академическая",
№9 "Железнодорожный вокзал — Табачная фабрика "Альвис",
№11 "Начдива Онуфриева — Гостиница "Свердловск",
№12 "Коммунистическая — Академическая",
№18 "Академическая — Железнодорожный вокзал — ТЮЗ — Академическая",
№19 "Академическая — ТЮЗ — Железнодорожный вокзал — Академическая",
№20 "Ботаническая — Академическая".

В тот же день, 1 июля 2019 года, должна быть запущена новая транспортная схема Екатеринбурга, в хитросплетениях которой "Уралинформбюро" разбиралось ранее. Однако, скорее всего, и она претерпит изменения. Ведь проект, созданный за 8 миллионов рублей компанией "Город.PRO", в ближайшие девять месяцев будут дорабатывать питерские "Лаборатории градопланирования". Что они "родят" за 10 миллионов рублей, будет видно в марте будущего года.

А пока большинство горожан надеется, что эта реформа, как и большинство остальных, будет задвинута в дальний ящик, а маршруты останутся на своих местах. Ведь отложили же ее на два года...

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