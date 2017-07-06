После задержки.

На своей странице в Facebook актриса екатеринбургского Камерного театра Татьяна Малинникова написала о наболевшем – 3 месяца артисты театра ходят на работу бесплатно. Зарплату не выплачивают с апреля.

"Ровно год, как я сотрудничаю с камерным театром, и ровно три месяца как ни одному артисту не выплачивается заработная плата. Многие актеры параллельно трудятся в других театрах, иначе не выжить, но есть и старожилы Камерного( каково им можете себе представить). Руководству на нас всех плевать с высокой колокольни, плевать и на театр в целом, и на спектакли", – пишет артистка.

Камерный театр входит в объединенный Музей писателей Урала и, судя по отзывам, имеет успех у публики. Что происходит с коллективом, "Уралинформбюро" выяснило у директора театра Натальи Смирновой. "Заработную плату штатные сотрудники получают в полном объеме и вовремя. Все актеры работают у нас по гражданско-правовым договорам. И зарплату получают из внебюджетных средств. Бывает, что бюджетные средства не могут покрыть все коммунальные расходы и налоги, поэтому часть внебюджета идет и на общие расходы. Такие ситуации случаются, к сожалению, мы этого не отрицаем. Но вся документация сегодня подписана, и задержанные выплаты уже начались", – сообщила она.