От Минздрава и Мизулиной.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 6 июля рекомендовал отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете беби-боксов. В сентябре 2016 года член СовФеда предложила штрафовать юрлица за организацию "анонимного оставления новорожденных детей". Размер штрафа, согласно инициативе, может достигать 5 миллионов рублей.

Законопроект Мизулиной ранее поддержала глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, риски от использования беби-боксов перевешивают возможный позитивный эффект. Противники "окон жизни" считают, что боксы могут дать толчок торговле детьми и отказу от младенцев.

А вот вице-премьер Ольга Голодец осторожно, но все же поддержала беби-боксы. "Надо подумать, как сделать так, чтобы детей, которые оказались никому не нужными, общество своевременно подхватывало, чтобы сохранить им жизнь и дать будущее", – сказала она.

Госдума вернется к рассмотрению законопроекта в осеннюю сессию, передает "Уралинформбюро".

Сейчас беби-боксы установлены в 13 регионах России. Только в пермском "окне жизни", открывшемся в 2011 году, оставили 9 младенцев.