Прививая им любовь к истории.

В Тюменском районе состоялось торжественное открытие летних краеведческих экспедиций историко-патриотического лагеря "Русь", расположенного в поселке Зубарева.

На церемонии присутствовали председатель Общественной палаты области Геннадий Чеботарев, глава Наблюдательного совета Тюменского отделения Национального благотворительного фонда Сергей Сметанюк и другие гости, передает "Уралинформбюро".

На первую смену в лагерь из разных уголков Тюменской области приехали 25 девочек. Они сразу отправились в пеший поход в деревню Успенка, которая находится в 15 километрах от Зубарева. В течение двух дней они побывают в храме Успения Божьей Матери, навестят семью ветерана Великой Отечественной войны и встретятся с участником боевых действий на Северном Кавказе.

В 2017 году запланировано 4 пятидневных смен для детей из числа многодетных семей и семей погибших защитников Отечества.

Историко-патриотический лагерь "Русь" работает под попечительством Тюменского реготделения Национального благотворительного фонда при воскресной школе храма Архангела Михаила уже 10 лет. За это время в краеведческих экспедициях приняли участие уже свыше 1000 детей. Проект реализуется без участия бюджетного финансирования, только за счет средств благотворителей и минимальной родительской платы. Дети из многодетных и малообеспеченных семей отдыхают бесплатно. Все это время лагерем руководила Ольга Сметанюк.

Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, особое внимание уделяется углубленному изучению истории своего края. Помимо патриотической программы в лагере "Русь" ежедневно проводятся игры, конкурсы, танцы, катание на лошадях, организуются посиделки у костра или вечерние огоньки.