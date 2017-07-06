Главный пруд Екатеринбурга обмелел на 2 метраСегодня в 16:51
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Ради реконструкции моста.
Городская служба водоотведения и искусственных сооружений (ВОИС) спустила часть воды Городского пруда, чтобы подготовить площадку для реконструкции Макаровского моста. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
"В настоящее время специалисты ГУДСР, выигравшего конкурс на реконструкцию объекта, уже приступили к проведению работ на подступах к Макаровскому мосту в районе улиц Челюскинцев и Гражданской, — пояснили агентству представители мэрии. — Для того, чтобы получить доступ к опорным конструкциям существующего мостового сооружения и выполнить отсыпку насыпи для строительства его новой секции со стороны Заречного микрорайона, работникам ГУДСР необходимо получить доступ к подводной части русла реки Исети. А для этого уровень воды в Городском пруду необходимо понизить более чем на два метра".
Обмеление пруда пройдет в два этапа. До 1 августа специалисты МБУ "ВОИС" выполнят отсыпку насыпи для строительства новой секции Макаровского моста со стороны Заречного микрорайона. После завершения этой части работ чаша водоема вновь будет наполнена. А после Дня города 19 августа пруд опять временно обмелеет до конца сентября.
Следует добавить, что работы по реконструкции Макаровского моста стартуют этой осенью. В октябре планируется начать демонтаж старых конструкций: будут убраны арки с северной стороны и построен новый мост шириной 25 метров. Работы продлятся до 2019 года. Все это время транспортные потоки перепустят по сохраненной южной стороне моста в две полосы — а трамвай будет ходить попеременно по одной ветке.
После завершения работ на северной стороне моста появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для инженерных коммуникаций. На втором этапе таким же образом будет обновлена южная часть. После завершения всех этапов реконструкции мост "раздастся вширь" до 42 метров, сообщает пресс-служба мэрии.
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