И спросят мнение горожан.

Проект строительства трамвайной линии от центра Екатеринбурга до микрорайона Академический представят на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017.

Как рассказали "Уралинформбюро" сотрудники мэрии, в обсуждении смогут принят участие и горожане.

"Презентация проекта на выставке запланирована для того, чтобы люди и эксперты смогли подробно ознакомиться с ним и задать его авторам или разработчикам интересующие вопросы. На стенде Екатеринбурга на ИННОПРОМе будет вестись протокол, в который занесут все мнения. Затем их проанализируют эксперты", - пояснили в администрации.

Стоит отметить, что основной задачей новой магистрали станет устойчивая связь Академического с центральной частью Екатеринбурга и другими крупными районами. В том числе с Юго-Западом, Верх-Исетским и Заречным.

Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, необходимый для доступности самого молодого района города, и решит проблему "пробок".