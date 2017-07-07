Готовьте от 150 евро.

Франция стала десятой по счету страной, которая предлагает оформление шенгенской визы на дому, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе VFS Global (компания, сотрудничающая с визовыми отделами посольств - прим. ред.).

Теперь услуга "мобильная биометрия" доступна для уральских туристов, желающих посетить Грецию, Чехию, Австрию, Финляндию, Данию, Словению, Исландию, Литву, Эстонию и Францию.

Для получения визы в эти страны не обязательно ехать в консульство или визовый центр. Заказать визит сервисно-визового специалиста можно на дом – в любой город или поселок. Он приедет, возьмет отпечатки пальцев и заберет пакет документов для оформления визы. Паспорт с визой заявителю доставит курьер.

По данным VFS Global, в 2016 году услугой "мобильная биометрия" воспользовались 22 500 россиян. Наибольшей популярностью она пользовалась у туристов, собравшихся в Грецию (32% от общего числа заявителей), Испанию (31%) и Чехию (25%).

Озвученная цифра – весьма скромная в масштабах России и говорит о низкой популярности "мобильной биометрии". По мнению экспертов, это объясняется высокой стоимостью услуги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в екатеринбургском визовом центре Греции, стоимость "мобильной биометрии" для одного заявителя стартует от 150 евро. И это – без учета сервисного и визового сборов. Отдельная строка расходов – транспортные расходы и проживание (при вызове в отдаленный район, откуда специалисту за сутки не выбраться).

Сдача биометрических данных для получения шенгенской визы была введена в сентябре 2015 года. Она включает в себя отпечатки 10 пальцев и фотографию заявителя. Биометрические данные россиян хранятся в визовой информационной системы (VIS), которая позволяет государствам-участникам Шенгенского соглашения обмениваться визовыми данными.