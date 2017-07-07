Он выступит в Историческом сквере.

Одним из главных приглашенных артистов в День города в Екатеринбурге будет Стас Пьеха. Об этом журналистам сообщил замглавы администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Пьеха будет завершать гала-концерт в Историческом сквере 19 августа. Кроме выпускника "Фабрики звезд-4" на концерте будет еще один хедлайнер, но его имя пока не называется. Суммы гонораров чиновник разглашать не стал. Бюджет всего праздника составляет 24 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".