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Хедлайнером Дня города в Екатеринбурге будет Стас Пьеха06 июля в 18:16

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Он выступит в Историческом сквере.

Одним из главных приглашенных артистов в День города в Екатеринбурге будет Стас Пьеха. Об этом журналистам сообщил замглавы администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Пьеха будет завершать гала-концерт в Историческом сквере 19 августа. Кроме выпускника "Фабрики звезд-4" на концерте будет еще один хедлайнер, но его имя пока не называется. Суммы гонораров чиновник разглашать не стал. Бюджет всего праздника составляет 24 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

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