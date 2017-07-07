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Свердловская область показала автомобильный рост06 июля в 19:25

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За 5 месяцев

По сравнению с прошлым годом объем свердловского рынка новых легковых автомобилей в 2017-м вырос на 25%, передает "Уралинформбюро" со ссылкой на аналитическое агентство "АВТОСТАТ". Продажи легковушек в январе-мае составили 15 000 штук (+ 3 000). Свердловская область в настоящее время занимает 8 место в ТОП-30 крупнейших рынков в России.

В целом по стране рост составил 10,2% - более 500 тысяч новых легковых автомобилей.

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