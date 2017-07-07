И покажут мэру Москвы.

Концепция благоустройства набережной Исети будет представлена на международном симпозиуме урбанистов — Московском урбанистическом форуме. Об этом рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе КБ "Стрелка".

Форум стартовал 6 июля на площадке ВДНХ. Вопросам благоустройства общественных пространств городов России посвящен отдельный стенд. Точнее, два стенда: один, визуальный, выполнен в виде огромного футбольного мяча, на другом будет представлена информация о проектах, реализуемых бюро в 40 городах страны. Символика мяча не случайна: проекты благоустройства приурочены к Чемпионату мира по футболу-2018.

Среди организаторов площадки значатся Минстрой России, КБ "Стрелка" и Агентство ипотечного жилищного кредитования. По словам гендиректора АИЖК Александра Плутника, к работе над программой благоустройства общественных пространств уже привлечено более 7 тысяч экспертов.

Кроме того, в рамках форума планируется масштабная программа лекций, мастер-классов, экскурсий, перфомансов и семинаров. На них урбанисты из 64 стран мира обсудят ключевые проблемы развития современных мегаполисов: судьбу крупных городских агломераций, состояние городской экологии, проекты реновации ветхого жилья. Среди спикеров форума немало знаковых персон: например, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, мэр Москвы Сергей Собянин и экс-мэр Лондона Кен Ливингстон.