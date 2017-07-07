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Башню мэрии Екатеринбурга обновят за 5 миллионов06 июля в 19:29

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К Дню города.

На башне здания администрации Екатеринбурга начинается ремонт. В ближайшие дни её закроют сеткой и "оденут" в леса. Если позволит погода, работы закончатся ко Дню города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Аукцион по этому объекту состоялся 27 июня. Победитель — компания "НПА-Профиль-ПУ" из Березовского, которая предложила свои услуги по цене 5 миллионов 84 тысячи рублей, что на 51 тысяч рублей ниже стартовой цены.

Строители собираются поменять на башне штукатурку и провести покрасочные работы. Кроме того, планируется усилить кирпичные стены стальными обоймами, укрепить кровлю с применением мастики, отремонтировать металлические ограждения.

Следует добавить, что башня мэрии с золоченным шпилем и часами-курантами является одним из символов Екатеринбурга. Её надстроили к зданию горисполкома в 1954 году в рамках реконструкции по проекту Георгия Голубева.

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