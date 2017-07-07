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Улицу Мамина-Сибиряка вновь закрывают на ремонт06 июля в 19:33

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В районе вокзала.

Почти на три месяца будет закрыт проезд по улице Мамина-Сибиряка от Челюскинцев. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, теплоэнергетики будут ремонтировать сети.

Работы пройдут в два этапа. С 17 июля по 20 августа специалисты будут перекладывать трубы на отрезке от Челюскинцев до Мамина-Сибиряка, 2а. С 21 августа по 10 октября они заблокируют проезд от дома №2а до Азина, а также улицу Азина от дома №21 до Мамина-Сибиряка.

Объезд транспорта будет организован по Восточной и Луначарского.

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