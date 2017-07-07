Квоту для гастарбатеров предлагают увеличить.

В России не хватает иностранной рабочей силы для завершения работ по строительству объектов ЧМ-2018. В связи с этим Минтруд РФ предложил увеличить квоту для мигрантов.

По данным федеральных СМИ, квоту на 2017 год могут поднять на 22% - до 216 181 человека, включая резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов России, что составляет 49 888 человек.

Сейчас квота утверждена на уровне 177 тысяч человек (плюс 30% - резерв для регионов в размере 40,8 тысяч), передает "Уралинформбюро".