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Россиян обяжут отправлять ВИЧ-инфицированных детей на лечениеСегодня в 08:35

После трагического случая в Тюмени.

На рассмотрение Госдумы будет направлен законопроект, который обяжет родителей отправлять ВИЧ-инфицированных детей на лечение. Об этом "Парламентской газете" рассказала член комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина.

Поводом для введения новой нормы стали случаи гибели юных россиян, родители которых отказываются отправлять их в медучреждения. Например, в апреле 2017 года в Тюмени скончалась 3-летняя девочка – ее ВИЧ-инфицированная мать считала, что заболевания не существует, поэтому отказалась от обследования дочери и кормила ее грудью, увеличивая риск заражения ребенка. На днях в Центральный райсуд Тюмени поступило уголовное дело в отношении женщины. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, передает "Уралинформбюро".

"Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза", — пояснила инициативу Пушкина.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
пушкина, дура, уймись! Сегодня в 11:50

Сначала пусть докажут, что является причиной ВИЧ, если он существует или докажут, что он не существует. А эта дура пушкина пусть не пиарится на проблеме ВИЧ, она дура и ничего в этом не понимает!

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