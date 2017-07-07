Как минимум на неделю.

Осадки в Свердловской области и не думают заканчиваться. Ближайший сухой и относительно солнечный день, по данным портала Gismeteo, будет лишь через неделю, 14 июля 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 7-9 июля на всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до плюс 18-23 градусов, ночью - до 13 градусов выше нуля.

В Екатеринбурге грядущий уик-энд тоже будет дождливым. Днем столбики термометров покажут 21-23 градуса тепла, ночью - плюс 10-12. Ветер - юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.