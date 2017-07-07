В основном пострадали пенсионеры.

В Свердловской области неизвестные под маской газовиков опустошают карманы пенсионеров, устанавливая ненужное и дорогостоящее газовое оборудование. Только в Сысерти их "улов" превысил полмиллиона рублей.

Службой безопасности "ГАЗЭКС" установлено, что за два последних года в КЭС Сысерти абонентами было передано около 80 актов выполненных работ по установке счетчиков стоимостью от 5 до 7 тысяч рублей. Работы, в том числе, выполнялись якобы сотрудниками екатеринбургского филиала ООО "КвадратГазСервис", зарегистрированного в Челябинске, и ООО "СМП Инженерные Системы" (в Екатеринбурге – "Урал Газоучет").

В ходе проверки руководство "КвадратГазСервис" заявило, что какие-либо работы в Свердловской области не производит и представительства не имеет. Там уверяют, что ранее к ним с предложением о создании отделения в Екатеринбурге обращался некий гражданин. Несмотря на то, что в сотрудничестве ему было отказано, копии разрешительных документов, заверенные печатью, он получил по электронной почте. Аналогичную историю с несостоявшимся трудоустройством рассказывают и в "СМП Инженерные Системы". Там утверждают, что некто проходил у них стажировку в качестве торгового агента.

"Получив документы", лжепредприниматели сколотили 2-3 бригады и отправились по квартирам, оказывая услуги по установке газового оборудования. Причем для проведения газоопасных работ нанимались люди без образования и соответствующей подготовки. После по многим адресам были выявлены нарушения, допущенные при установке приборов учета, и даже происходила утечка газа. По выявленным фактам прокуратура проводит проверку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Тем временем, аварийные бригады "ГАЗЭКС" вынуждены регулярно выезжать по следам работы сторонних организаций, которые не стесняются спекулировать на страхе населения. После прошедшего в Нижнем Тагиле урагана по домам стали ходить неизвестные лица и предлагать срочно и втридорога заменить газовое оборудование. Граждан запугивают, что в городской системе газоснабжения якобы резко снизилось давление и, чтобы не остаться без газа, потребителям необходимо срочно менять шланги и краны.

"Меняют краны и шланги по заоблачным ценам. Например, в нашем магазине шланг стоит 50 рублей, а они ставят его за 2500 рублей. Причем не понятно, как проводится газоопасная работа, как они отключают подачу газа", - пояснил замглавного инженера по Горнозаводскому округу АО "ГАЗЭКС" Иван Крюковских.

Холдинг "ГАЗЭКС" просит потребителей быть внимательнее и тщательно проверять документы у "мастеров", предлагающих им заменить или установить оборудование. Необходимо обращать внимание на служебное удостоверение сотрудников. В документах настоящих работников предприятия обязательно присутствует фотография, печать АО "ГАЗЭКС" и подпись руководителя.

"Сторонние организации представляются и работниками "ГАЗЭКСа", "Уральских газовых сетей". Даже называются фамилиями слесарей, которые работают у нас", - рассказал главный инженер АО "ГАЗЭКС" по Горнозаводскому округу Андрей Симонов.

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