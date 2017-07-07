После жеребьевки финальной части.

Купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, можно будет после 1 декабря этого года, когда пройдет жеребьевка финальной стадии турнира. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Билеты – это компетенция ФИФА, они ориентированы на мир, и иностранных болельщиков будет больше. Но мы будем работать над тем, чтобы билетов для россиян было побольше", – уточнил чиновник.

Стоимость билетов на матчи российского мундиаля озвучили еще год назад. Для россиян она будет начинаться от 1280 рублей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи в Екатеринбурге состоятся 15, 21, 24 и 27 июня, передает "Уралинформбюро".