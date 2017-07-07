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Свердловчане оккупировали ЗАГСыСегодня в 10:33

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Ради красивой даты в документах.

7 июля 2017 года в Свердловской области пройдет 1087 регистраций браков - в 1,7 раза больше показателя обычного дня. Из-за этого многим ЗАГСам пришлось увеличить время работы, рассказали "Уралинформбюро" в управлении записи актов гражданских состояний по региону.

"ЗАГСы будут работать до 8 часов вечера, а по факту, это значит и до 9. В некоторых работать будут одновременно по два регистратора", – сообщила замначальника управления ЗАГС Свердловской области Лариса Никонова.

В Екатеринбурге в красивую дату - 07.07.2017 - зарегистрируют 394 брака. Больше всего в Орджоникидзевском и Ленинском ЗАГСах – обручатся 108 и 95 пар соответственно.

"С 2007-го у нас появилась эта странная любовь к красивым цифрам. Она идет, наверное, от любви к красивым телефонам и автомобильным номерам или от того, что люди хотят не забыть дату. Будем надеяться, что цифры принесут молодоженам счастье. Хотя мы считаем, что главное – это человеческие отношения", – отметила Никонова.

Примечательно, что День семьи, любви и верности не смог "разгрузить" красивую дату - 8 июля будут официально регистрировать отношения лишь 269 пар свердловчан.

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