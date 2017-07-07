К 2040 году.

Амбициозное решение приняли власти Франции в рамках программы защиты окружающей среды. Министр экологии Николя Юло сообщил, что в 2040 году в стране прекратят продажи машин на бензине и дизельном топливе, пишет Associated Press.

Уже к 2020 планируется отказаться от дизельных автомобилей в Париже, так как город неимоверно страдает от загрязнения. Министр даже предложил помощь небогатым семьям в покупке экологически-чистых машин.

Политик признал, что полный отказ от транспорта на неэкологичном топливе выльется в настоящий переворот в автопроме, но выразил уверенность, что французские автопроизводители способны выполнить эту сложную задачу.

Ранее шведская Volvo стала первым крупным автопроизводителем, который обязался прекратить производство автомобилей и внедорожников с двигателем внутреннего сгорания, передает "Уралинформбюро".