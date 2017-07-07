Каждый второй автомобиль в России куплен инвалидомСегодня в 11:40
- Текст
Если верить статистике.
Половину автомобилей в России покупают люди с ограниченными возможностями. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра "АльфаСтрахование". Они подсчитали, что с 2014 по 2016 год в стране было куплено 750 тысяч автомобилей, 320 тысяч из них приобрели инвалиды.
Эксперты сравнивали цифры роста автопарка в России за три года, опираясь на данные Росстата и цифры агентства "Автостат". Оказалось, что в 2014 году у россиян было 40,85 миллиона машин, а в 2016 - уже 41,6 миллиона. При этом автопарк людей с ограниченными возможностями за это же время вырос с 3,96 миллионов до 4,28 миллионов единиц.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", расчеты показали, что за это время в Москве инвалиды стали собственниками каждого десятого авто, а в Санкт-Петербурге - каждого шестого.
Данная статистика, по мнению экспертов, противоречит информации о финансовом положении людей с ограниченными возможностями. Специалисты выяснили, что в 2016 году в Москве было оформлено 47 "липовых" документов о наличии инвалидности - их выдавали чиновники главного бюро медико-социальной экспертизы.
Владельцы фальшивых справок пользовались льготами людей с ограниченными способностями. К примеру, в Москве инвалиды I и II группы могут не платить за паркинг, также с них не взимается налог на автомобили с мощностью до 200 лошадиных сил. Аналогичная ситуация складывается и в других регионах.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:08
В Екатеринбурге борца со взятками будут судить
За взятку в 50 тысяч рублей.Сегодня в 15:08
В Тюменской области построят завод по переработке картофеля
За 1 миллиард рублей.Сегодня в 15:06
В Екатеринбурге фура протаранила катафалк с покойником
Снимки выложили в соцсетях.Сегодня в 15:03
Прокуроры взялись за екатеринбургские аттракционы
Ищут нарушения.Сегодня в 15:01
"Шелковый путь" перегородит дорогу большегрузам
И "закроет" погранпункт.Сегодня в 14:59
Свердловчанин избил стюардессу на борту самолета
Летящего в Крым.Сегодня в 14:46
Задержанного по подозрению в убийстве магнитогорской школьницы отпустили
Второй арестован.Сегодня в 14:34
Свердловский облсуд скостил срок покемонофилу Соколовскому
Почти в 1,5 раза.Сегодня в 14:31
Свердловские следователи решили обновить камеры
Чтобы идти в ногу со временем.Сегодня в 14:27
Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" очутились в темной комнате
Когда проходили квест.Сегодня в 14:23
В Екатеринбурге судят экс-главу Верх-Исетского района
Александра Бреденко.Сегодня в 13:58
На ИННОПРОМе покажут новый зоопарк Екатеринбурга
За городом.Сегодня в 13:57
Дзюдоисты "Нового Потока" завоевали золото и серебро
На чемпионате России.Сегодня в 13:49
В ДТП в Югре погибли 2 человека
Причины выясняютсяСегодня в 13:45
Воде Верх-Исетского района поставили лучшие баллы
В рейтинге.
Главные новости
- Сегодня в 14:59Свердловчанин избил стюардессу на борту самолета
- Сегодня в 14:34Свердловский облсуд скостил срок покемонофилу Соколовскому
- Сегодня в 13:08Наследие Чурова осложнит выборы свердловского губернатора
- Сегодня в 12:57На поиски взрывчатки в "Екатеринбург-ЭКСПО" прибыли росгвардейцы
- Сегодня в 11:49Екатеринбургский долгострой спасет "Новый застройщик"
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?