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Каждый второй автомобиль в России куплен инвалидомСегодня в 11:40

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Если верить статистике.

Половину автомобилей в России покупают люди с ограниченными возможностями. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра "АльфаСтрахование". Они подсчитали, что с 2014 по 2016 год в стране было куплено 750 тысяч автомобилей, 320 тысяч из них приобрели инвалиды.

Эксперты сравнивали цифры роста автопарка в России за три года, опираясь на данные Росстата и цифры агентства "Автостат". Оказалось, что в 2014 году у россиян было 40,85 миллиона машин, а в 2016 - уже 41,6 миллиона. При этом автопарк людей с ограниченными возможностями за это же время вырос с 3,96 миллионов до 4,28 миллионов единиц.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", расчеты показали, что за это время в Москве инвалиды стали собственниками каждого десятого авто, а в Санкт-Петербурге - каждого шестого.

Данная статистика, по мнению экспертов, противоречит информации о финансовом положении людей с ограниченными возможностями. Специалисты выяснили, что в 2016 году в Москве было оформлено 47 "липовых" документов о наличии инвалидности - их выдавали чиновники главного бюро медико-социальной экспертизы.

Владельцы фальшивых справок пользовались льготами людей с ограниченными способностями. К примеру, в Москве инвалиды I и II группы могут не платить за паркинг, также с них не взимается налог на автомобили с мощностью до 200 лошадиных сил. Аналогичная ситуация складывается и в других регионах.

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