В своей истории.

Исторический рекорд установил 5 июля аэропорт Кольцово. В этот день его услугами воспользовалось 22 979 человек, что стало новым рекордом для авиагавани. Предыдущий был установлен 8 августа докризисного 2014 года, когда через терминалы прошли 21 307 человек, сообщает "Уралинфорбюро".

"Достижение рекорда объясняется не только активным восстановлением рынка туристических перевозок, но и развитой маршрутной сетью аэропорта, способной удовлетворить широкий спектр потребностей пассажиров", – пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово.

В день обновления рекорда аэропорт обеспечил свыше 180 взлетно-посадочных операций, а пассажиры воспользовались рейсами в 45 российских и зарубежных городов.