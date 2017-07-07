В честь Дня семьи, любви и верности.

В Академическом районе Екатеринбурга 8 июля с размахом отметят День семьи, любви и верности.

Праздничные мероприятия начнутся в 12.30 с бесплатного показа мультфильма "Сказ о Петре и Февронии" на площадке ТРЦ "Академический". Там же откроется "Клуб Академиков" с шоу-программой и творческими мастер-классами. Продолжит торжества танцевальный марафон вместе с "BrightFit".

Завершит череду праздничных мероприятий концертная программа у стройгородка (перекресток улицы Вильгельма де Геннина и проспект Академика Сахарова). Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС"), вход на все площадки свободный.

День семьи, любви и верности в Академическом отмечают не случайно, большая часть жителей района – молодые семьи с детьми.

Следует отметить, что в екатеринбургском Академическом предоставляют скидки молодым покупателям жилья в возрасте от 18 до 35 лет. До 31 июля они могут получить "Молодежный капитал от Академического" в размере 100 или 200 000 рублей и использовать его для оплаты части стоимости готовой 1 или 3-комнатной квартиры с отделкой.



По вопросам приобретения жилья и выдачи сертификатов можно обращаться в отдел продаж АО "РСГ-Академическое" по телефону +7 (343) 222-7-222 или по адресу: улица Вильгельма де Геннина, 31. Подробности акции есть на сайте www.akademicheskiy.org.