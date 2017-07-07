В рейтинге.

В июне 2017 года самая лучшая по качеству холодная вода в Екатеринбурге поступала в дома Верх-Исетского района, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал". Именно в этом районе самые низкие показатели загрязнения воды органическими соединениями. В ней также меньше, чем в других районах мегаполиса, железа и марганца.

Низкое значение показателя "цветность" зафиксировано в Чкаловском районе, а наименее мутная вода оказалась в Орджоникидзевском районе. При этом показатели чистоты воды во всех районах Екатеринбурга в допустимой норме, что говорит о высоком качестве водоподготовки на фильтровальных станциях.

"Качество холодной воды в распределительных сетях может отличаться от качества воды, поступающей в квартиры. Состояние внутридомовых сетей контролирует организация, эксплуатирующая дом. Если жильцов не устраивает качество холодной воды, то можно обратиться с претензией в УК или ТСЖ", – рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водоканала"