На семи машинах.

7 июля 2017 года в Екатеринбурге на Кольцовском тракте автомобилисты заметили колонну машин Росгвардии - шесть УАЗов и автобус ПАЗ с челябинскими номерами.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Росгвардии, специалисты выехали на плановое обследование периметра в районе проведения промышленной выставки ИННОПРОМ-2017. Территорию проверят на наличие взрывчатых веществ.