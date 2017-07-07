На 20-е числа июля.

Теплоэнергетики перенесли второй этап опрессовок в Екатеринбурге в связи с проведением промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая состоится 10-13 июля 2017 года. Точный срок проведения гидравлических испытаний пока неизвестен. Вероятнее всего, это будут 20-е числа месяца.

"Дело не только в ИННОПРОМе. Дело в том, что мы еще не устранили повреждения после локальных опрессовок. Нет смысла "давить" на еще не отремонтированные сети, поэтому мы совместно с администрацией приняли это решение", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Первый этап опрессовок проводился в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 29 мая по 1 июня. Было зафиксировано более 100 прорывов. Второй этап был запланирован на середину июля (с 23.00 10 числа до 07.00 11 числа, а также 12 и 13 числа с 0.00 до 6.00).



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