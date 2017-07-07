За городом.

На ИННОПРОМе-2017 посетителям покажут, как будет выглядеть новый зоопарк и как вырастет Екатеринбург до 2030 года. Об этом сообщила "Уралинформбюро" пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Стенд Екатеринбурга, на котором будут презентованы эти и другие знаковые для города проекты, будет работать с 10 по 13 июля в павильоне 2 "Екатеринбург-ЭКСПО". Среди прочих будет представлена концепция развития зоопарка, который мэрия собирается переносить в Новокольцовский микрорайон. В данный момент на действующей площадке зоопарка ютятся 1 200 животных разных видов, поэтому зоопарк нуждается в расширении.

Концепцию нового зоопарка городские власти рассмотрели в 2016 году. Проект предусматривает возведение нескольких "географических" павильонов, научно-исследовательского центра, музея естествознания, аквариума, планетария и небольшой гостиницы. Осваивать новую площадку для городского зверинца будет группа компаний "Синара".

Другим "гвоздем" программы стенда станет выездной градсовет, который утвердит Стратегию пространственного развития города до 2030 года. Она предусматривает упор на развитие городской транспортной сети (прежде всего общественного транспорта), ограничение строительства на свободных территориях и повышение эффективности использования застроенных территорий. Заседание состоится 12 июня.