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Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" очутились в темной комнате Сегодня в 14:27

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Когда проходили квест.

На Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении прошел экологический квест. В нем приняли участие сотрудники ООО "Газпром добыча Ямбург" из Нового Уренгоя, Ямбурга и Новозаполярного. Организаторами мероприятия выступил совет молодых ученых и специалистов компании при поддержке профсоюзной организации.

В рамках игры прошли спортивные и туристические мероприятия, музыкальные и интеллектуальные конкурсы. Участники сортировали мусор по сроку его разложения в земле и классифицировали отходы.

Кроме того, работники измеряли содержание нитратов в овощах и фруктах, а затем искали в "темной комнате" светящиеся в неоне буквы для составления тематического слогана. На протяжении всего квеста игроки снимали фоторепортаж на экотему.

Как пояснили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании, неформальное общение позволяет установить прочные связи между молодыми работниками "Газпром добыча Ямбург" с разных месторождений.

"Успешный человек успешен во всем – если люди мотивированы в работе, они часто мотивированы и в общественной деятельности. Это один из показателей, на который нельзя не обратить внимание", – рассказал председатель СМУС Александр Норка.

В 2017 году в ООО "Газпром добыча Ямбург" запланировано порядка 100 мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Среди них научно-практические конференции, экологические субботники, акции по озеленению и другие.

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