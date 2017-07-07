"Шелковый путь" перегородит дорогу большегрузамСегодня в 15:01
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И "закроет" погранпункт.
10 июля в Челябинской области пройдет этап международного авторалли "Шелковый путь-2017". В связи с этим на трассах М5 "Урал" и А-310 (Челябинск - Троицк - граница с Казахстаном) будет ограничено движение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства.
Организаторы ралли просят водителей внимательно отнестись к соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями, а также не мешать прохождению колонны участников гонки на участке М5 от границы с Башкортостаном до поворота на Миасс.
Участок трассы Челябинск -Троицк - граница с Казахстаном (с 131 по 145 километр) закроют для проезда грузовиков с полуночи до 20.00 10 июля. Дальнобойщикам рекомендуют заранее продумать место стоянки, так как стоящие на обочинах машины будут эвакуировать.
Стоит отметить, что в этот день многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) в южноуральском Бугристом и казахстанском Кайраке будут обслуживать преимущественно участников "Шелкового пути". В связи с этим "рядовым" водителям советуют выбрать для перехода границы РФ двусторонние АПП в Николаевке (Варненский район) и Мариинском (Брединский район) или МАПП в Петухово (Курганская область) и Орске (Оренбургская область).
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