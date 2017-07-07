Она очень токсична.

Поверхность Красной планеты непригодна для жизни. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Материалы их изысканий опубликованы на портале Nature.

Виной всему наличие в марсианской пыли опасных химических соединений - перхлоратов. При взаимодействии с ультрафиолетом они превращаются в мощное антибактериальное средство. В частности, сенная палочка под воздействием перхлоратов погибает за несколько минут.

Есть на поверхности Красной планеты и такие опасные вещества, как оксид железа и перекись водорода. Вкупе с перхлоратами они не оставляют бактериям ни малейшего шанса, передает "Уралинформбюро".

Однако, по мнению ученых, в глубине почвы простейшие, может, и смогут выжить.

Для человека перхлораты опасны тем, что могут вызвать заболевания щитовидной железы. Но в условиях ограниченного количества кислорода и солнечной радиации люди будут выходить на поверхность Марса только в скафандрах, а значит, не станут вдыхать токсичную пыль.

Стоит отметить, что месяц назад NASA назвало имена дюжины счастливчиков, которые отправятся на Марс. Подготовка 5 женщин и 7 мужчин к полету начнется уже в августе 2017 года.

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