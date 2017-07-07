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Юные тюменцы создали зеркального "Амона Ра"Сегодня в 17:08

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Для сбора солнечной энергии.

Юные тюменцы собрали параболическое зеркало, назвав его в честь египетского бога солнца "Амон Ра". Изделие размером с раскрытый зонтик накапливает солнечную энергию. Его можно использовать для приготовления еды и нагрева.

Реализовать проект школьникам, отдыхающим в лагере Серебряный бор", помогает кандидат физико-математических наук из Тюменского индустриального университета Фарид Шабиев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, "Амон Ра" создавали 10 подростков из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Упоровского района. Бесплатные путевки в "Серебряный бор" они получили, продемонстрировав в течение учебного года успехи на олимпиадах, конференциях и конкурсах.

Сейчас в лагере отдыхают 220 школьников, интересующихся физикой, математикой, экологией, геологий, биологией и социально-гуманитарными предметами. Они завершают проекты и готовятся к их защите. Третья смена стартует уже на следующей неделе и продлится до 2 августа.

Многопрофильные смены "Мы – будущее региона" для одаренных старшеклассников в лагере "Серебряный бор" проводятся третий год подряд. Проект реализуется совместно с региональным департаментом образования и науки, а также Тюменским областным госинститутом развития регионального образования.

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