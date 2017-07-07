Чтобы добраться до дома.

Непрекращающийся с утра 7 июля дождь заставил жителей столицы Урала искать способы "сухого" возвращения домой. Кто-то намерен вызвать такси, кто-то - закатать джинсы и отправляться вплавь. Пользователи форумов спрашивают друг у друга про гидрокостюмы и ласты.

Все сходятся в одном - город превращается в одно большое море. Ливневая канализация не в состоянии справиться с таким объемом воды. Город предсказуемо встал в 9-балльные пробки.

Соцсети тем временем заполняются фото- и видеосвидетельствами потопа на улицах мегаполиса, передает "Уралинформбюро".



Фото: Данила Полиантес, "ВКонтакте"

"Просто в екб прошел небольшой дождик. Плыви или умри", - констатирует одна из горожанок.



Фото: Dary Gray, "ВКонтакте"